El dokuma ürünlerine talep azaldı - Son Dakika
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El dokuma ürünlerine talep azaldı

Siirt'te yaşatılmaya çalışılan el dokuma işiyle uğraşan Mehmet Kireş, modern eşyaların yaygınlaşmasıyla birlikte el dokuma ürünlere talebin azaldığını belirtti. Kireş, eskiden Avrupalıların da alışveriş yaptığını ancak şimdi işlerinin çok azaldığını söyledi. Halı ve kilimlerin çoğunun eski ve 100 yaşından fazla olduğunu ifade eden Kireş, yeni ürünlerin artık yapılmadığını dile getirdi.

02.05.2024 00:29
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El dokuma ürünlerine talep azaldı

SİİRT - Üretimi zor olan ve piyasada rağbet görmeyen kilim ve halılar, fabrikasyon ürünlere yenik düşüyor.

Siirt'te yaşatılmaya çalışılan el dokuma işiyle uğraşan 73 yaşındaki Mehmet Kireş, "Artık evlerde modern eşyalar olduğundan eski el dokuma ürünler rağbet görmüyor. Bu yüzden el işi halı ve kilimleri çok az insan alıyor" dedi.

Avrupalıların da bir zamanlar kendisinden alışveriş yaptıklarını ifade eden Kireş; "40 yıldır bu işi yapıyorum, toptancıydım. 5 senedir burayı açmışım. Zaten işte eskisi gibi kalmadı. İşte bekliyoruz, müşterilerimizi zaten bir şey yok şu anlık. Artık ilerde ne olacağını biz de bilmiyoruz. Çat pat gelen müşteri de o da bizim turistlerimiz İstanbul, Ankara İzmir'den gelen bizim Türk turistleridir. Zaten Avrupalı buraya gelmez. Eskiden çok güzel iş yapardık. Ama şimdi yok iş kalmadı. Ama mesleğimizdir biz de 40 yıldır işte ekmeğimizi bu işten yedik. Halen bu işi yapıyoruz. Halı ve kilimlerimiz var Van, Hakkari, Şemdinli yöresi var, İran ve Irak sınır ticaretinden yani komşularımızdan gelen malları topluyoruz. Bazen Gürcistan'dan mal getiriyoruz. Yeni ürün kalmadı. Yeni de kimse yapmaz artık. Bunlar hep eski mallardır. Bu ürünler 100, 80, ve 50 yıllıktır. Mesela o halılar hepsi 100 yaşında ama kesinlikle eskiye rağbet hiç kalmadı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sanat, Kültür, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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