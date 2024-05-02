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El dokuma ürünlerine talep azaldı

SİİRT - Üretimi zor olan ve piyasada rağbet görmeyen kilim ve halılar, fabrikasyon ürünlere yenik düşüyor.

Siirt'te yaşatılmaya çalışılan el dokuma işiyle uğraşan 73 yaşındaki Mehmet Kireş, "Artık evlerde modern eşyalar olduğundan eski el dokuma ürünler rağbet görmüyor. Bu yüzden el işi halı ve kilimleri çok az insan alıyor" dedi.

Avrupalıların da bir zamanlar kendisinden alışveriş yaptıklarını ifade eden Kireş; "40 yıldır bu işi yapıyorum, toptancıydım. 5 senedir burayı açmışım. Zaten işte eskisi gibi kalmadı. İşte bekliyoruz, müşterilerimizi zaten bir şey yok şu anlık. Artık ilerde ne olacağını biz de bilmiyoruz. Çat pat gelen müşteri de o da bizim turistlerimiz İstanbul, Ankara İzmir'den gelen bizim Türk turistleridir. Zaten Avrupalı buraya gelmez. Eskiden çok güzel iş yapardık. Ama şimdi yok iş kalmadı. Ama mesleğimizdir biz de 40 yıldır işte ekmeğimizi bu işten yedik. Halen bu işi yapıyoruz. Halı ve kilimlerimiz var Van, Hakkari, Şemdinli yöresi var, İran ve Irak sınır ticaretinden yani komşularımızdan gelen malları topluyoruz. Bazen Gürcistan'dan mal getiriyoruz. Yeni ürün kalmadı. Yeni de kimse yapmaz artık. Bunlar hep eski mallardır. Bu ürünler 100, 80, ve 50 yıllıktır. Mesela o halılar hepsi 100 yaşında ama kesinlikle eskiye rağbet hiç kalmadı" şeklinde konuştu.