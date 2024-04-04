El-Ezher Şeyhi: İslam'ı terörizmle ilişkilendirenler, İsrail'in terörüne sessiz kaldı

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Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, İslam dinini terörizmle ilişkilendirenlerin, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde terör estiren Siyonist İsrail rejimi karşısında sessiz kaldığını söyledi.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Tayyib, Kahire'de Arap Birliğine bağlı Arap Parlamentosu Başkanı Adil el-Assumi ile bir araya geldi.

Görüşmede, aşırıcılık ve terörizmle mücadele çabalarını izlemeye yönelik yıllık Arap raporunun hazırlanması konusunda işbirliği ele alındı.

Şeyh Tayyib, "İslam'ı terörizmle yaftalayan aşırılık yanlısı sesler, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde terör estiren Siyonist rejime karşı sessizliğe gömüldü." dedi.

İsrail'in savunmasız sivil halka karşı katliamlara imza attığını dile getiren Şeyh Tayyib, "Siyonist terör, Filistin'deki masumlara karşı katliamlar ve suçlar işlemek için sınırsız bir küresel desteğe sahip." ifadelerini kullandı.

Arap Parlamentosu Başkanı Assumi de Şeyh Tayyib'e terörizm ve aşırıcılıkla mücadele konusunda ortak raporlar hazırlamak için El-Ezher Aşırıcılıkla Mücadele Gözlemevi ile işbirliği yapma teklifinde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 37 Filistinli öldürüldü, 75 bin 668 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.