El Freni Boşalan Kamyoneti Durdurmaya Çalışan Genç Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde el freni boşalan kamyoneti durdurmaya çalışan kişi yaralandı.

Hacıakif Mahallesi 40674 Sokak'ta park halindeki boru yüklü kamyonetin el freni boşaldı.

Aracın yokuş aşağı hareket ettiğini gören M.Z.M (26), koşarak kamyoneti durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kamyonet bir binanın istinat duvarına çarparak asılı kaldı.

M.Z.M, kamyonet ile duvarın demir korkulukları arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vinç yardımıyla kamyonetin üzerindeki boruların kaldırılmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan M.Z.M, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.