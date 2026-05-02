El freni çekilmeyen otomobil gölete düştü
El freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

02.05.2026 21:28  Güncelleme: 21:29
SİVAS'ta sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket ederek gölete düştü.

Sivas’ta park edildikten sonra el freni çekilmeyen bir otomobilin kendi kendine hareket ederek gölete düşmesi paniğe neden oldu. İçerisinde kimsenin bulunmadığı araç, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla sudan çıkarıldı.

EL FRENİ UNUTULDU, ARAÇ SUYA SÜRÜKLENDİ

Olay, Sivas merkeze bağlı Yıldız beldesi yakınlarındaki Yıldız Göleti çevresinde meydana geldi. Gölet kıyısına park edilen 58 ADZ 078 plakalı otomobil, el freni çekilmediği için bir süre sonra hareket ederek suya düştü.

EKİPLER SEFERBER OLDU 

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU ÇIKARILDI 

AFAD ekipleri suya girerek otomobile halat bağladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından araç, vinç yardımıyla göletten çıkarılarak kıyıya alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

