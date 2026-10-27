El Halil'de 5. gündür süren İsrail'in kuşatması 4 bin 969 Filistinliyi evinden etti - Son Dakika
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El Halil'de 5. gündür süren İsrail'in kuşatması 4 bin 969 Filistinliyi evinden etti

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El Halil Belediyesine göre, İsrail ordusunun 5. gündür sürdürdüğü kuşatma nedeniyle 780 aile evinden zorla çıkarıldı; yerinden edilen Filistinli sayısı 4 bin 969'a ulaştı. Yerinden edilenler arasında 336 bebek, 441 yaşlı, 216 hamile veya emziren anne ile 312 kronik hasta bulunuyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde dayattığı kuşatmayı 5. gününde sürdürürken 4 bin 969 Filistinliyi ise zorla yerinden etti.

El Halil Belediyesi, El Halil kentindeki Ayn Deyr Baha ile Celde bölgelerindeki kuşatma nedeniyle evlerinden edilen ve sayıları her geçen gün artan Filistinlilerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun 5. gününde devam ettiği kuşatma kapsamında kentte evlerinden zorla çıkarılan aile sayısı 780'e, yerinden edilen Filistinli sayısı 4 bin 969'a ulaştı.

Zorla yerinden edilenler arasında 336 bebek, 441 yaşlı, 216 hamile veya emziren anne, 44 engelli ve 312 kronik hasta bulunuyor.

Belediye, bu rakamların İsrail'in iki bölgede başlattığı kuşatma ve askeri faaliyetlerin ardından yerinden edilmek zorunda bırakılan ailelerin durumunu ortaya koyduğuna dikkati çekerek özellikle bakıma en fazla ihtiyaç duyan kesimler üzerindeki insani etkilerin giderek ağırlaştığını ifade etti.

Baskınlar ve aramalar devam ediyor

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının aktardığına göre ise İsrail ordusuna ait takviye birlikler, askeri araçlar eşliğinde gece yarısı El Halil kentindeki bazı mahallelere baskın düzenledi, Filistinlilerin evlerinde arama yaptı.

İsrail ordusu, El Halil kentindeki Ayn Deyr Baha ile Celde bölgelerindeki kuşatmasını sürdürürken bu bölgelerde Filistinli ailelerin çoğunu evlerini boşaltmaya zorladı.

Kent ve çevre beldelerin girişleri de kapatılıyor

Ayrıca kentin girişlerinin yanı sıra belde ve mülteci kamplarının girişleri de İsrail askerleri tarafından kapatılıyor, Filistinlilerin geçişine izin verilmiyor.

El Halil kentinin yanı sıra çevresindeki İzna, Beni Naim ve Halhul beldeleri ile Fevvar ve Arub mülteci kamplarının girişleri de kapatılıyor.

Celde kavşağı yakınlarında kurulan askeri kontrol noktalarında Filistinliler durduruluyor, üstleri aranıyor, aramalar sırasında kötü muameleye maruz kalıyor.

Ayrıca kuşatma altındaki Ayn Deyr Baha bölgesi İsrail ordusuna ait ek güçlerle takviye edildi, İsrail askerleri, Filistinlilere ait bazı binalara yerleşerek bu yapıları askeri karargaha dönüştürdü.

Filistin Esirler Cemiyeti, dünkü açıklamasında, kuşatma kapsamında yürütülen baskınlarda 85 Filistinlinin gözaltına alındığını belirtmişti.

El Halil'de saldırı ve kuşatmaya götüren olaylar

El Halil'deki askeri saldırı ve kuşatma, kentin kuzeybatı girişindeki Ferş el-Heva bölgesinde 23 Ekim'de bir İsrail kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından başladı.

Saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli de İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

İsrail ordusu El Halil'e yönelik saldırı ve kuşatmanın birkaç gün sürebileceğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, kuşatmanın başlamasından 2 gün sonra yaptığı açıklamada, El Halil'de evlerinden çıkarılan yaklaşık 2 bin Filistinlinin, İsrail'in kentte Hamas'ın "altyapısı" olarak nitelendirdiği yapıları ortadan kaldırana kadar evlerine dönemeyeceğini savundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu da saldırının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da 1967'deki savaştan bu yana görülmemiş ölçekte bir askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

El Halil'deki gelişmeler, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da artan askeri baskınlar, Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınması, konut ve iş yerlerinin yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve zorla yerinden etme uygulamalarıyla birlikte yaşanıyor.

Kaynak: AA
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