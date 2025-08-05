El Halil'de Cami Görevlilerine Saldırı - Son Dakika
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El Halil'de Cami Görevlilerine Saldırı

05.08.2025 22:12
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İsrail askerleri, Harem-i İbrahim Camisi'nde iki Filistinli görevliyi yaraladı; ihlaller kınandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yer alan Harem-i İbrahim Camisi girişinde İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının 2 çalışanı yaralandı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Harem-i İbrahim Camisinin iki görevlisi Mutesim Sidr ve Münced Natşe'ye görevleri sırasında saldırı düzenlediği ifade edildi.

Görevlilerin yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, cami avlusundaki saldırı kınandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen El Halil Vakıflar Genel Müdürü Emced Kerce, saldırının, Harem-i İbrahim Camisinin, hem çalışanlarını hem de ibadet edenleri hedef alan ihlaller dizisinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Kerce, Tel Aviv yetkilerinin, elektronik kapılar takarak, gelişigüzel aramalar yaparak ve defalarca kez ezan okunmasını engelleyerek camiye girişleri kısıtlamaya devam ettiğini hatırlattı.

Bakanlık, insan hakları ve insani yardım örgütlerine "bu ihlallere son verilmesi, Harem-i İbrahim Camisi ve çalışanlarının korunması, ibadet özgürlüğünün garanti altına alınması için acilen müdahale" çağrısında bulundu.

Öte yandan El Halil Genel Vakıflar İdaresi açıklamasında ise İsrail ordusunun Er-Ras Camisinin suyunu kestiği, cami yakınındaki vakıf arazisinin bir kısmına Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yararına el koyduğu belirtildi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, temmuz ayı boyunca Harem-i İbrahim Camisinde ezan okunmasının 51 kez engellendiğini, müezzinin camiye girişinin kasten geciktirildiğini ve doğu kapısıyla pencerelerin 8 aydan uzun süredir kapalı tutulduğunu duyurmuştu.

Müslümanlar için en kutsal 4. cami olan Harem-i İbrahim'e yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrailli bakanların da zaman zaman baskınına maruz kalan Harem-i İbrahim Camisi ramazan ayında cuma günleri tamamen Müslümanların ibadetine açılması gerekirken, İsrail, geçen ramazan ayında bunu yerine getirmemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel El Halil'de Cami Görevlilerine Saldırı - Son Dakika

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