El Halil'de Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde 6 ay önce başından vurduğu Filistinli genç yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil kentinde 6 ay önce açtığı ateş sonucu başından vurularak ağır yaralanan Filistinli Ahmed Uveyvi'nin (19) yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakanlık, gencin bir hafta önce beyin ameliyatı için kentteki El-Ehli Hastanesine nakledildiğini ancak sağlık durumunun kötüleştiğini ve bu akşam hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail, Batı Şeria'da baskınlarını sürdürüyor

Filistin resmi ajansı WAFA da İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki birçok köy ve kasabaya baskın düzenlediğini aktardı.

Selfit'in kuzeybatısındaki Haris köyü, Cenin'e bağlı Anze ve Fahme köyleri, Nablus'un güneyindeki Beyta ve Karyut köyleri ile Tubas'ın güneyindeki Vadi el-Faria bölgesine baskınlar gerçekleştirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 992 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.