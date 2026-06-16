El Halil'de Hicri Yılbaşı Kutlaması - Son Dakika
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El Halil'de Hicri Yılbaşı Kutlaması

16.06.2026 18:28
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Filistinliler, İsrail kısıtlamalarına rağmen Harem-i İbrahim Camisi'nde hicri yılbaşı etkinliği düzenledi.

EL İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yüzlerce Filistinli, İsrail'in sıkı kısıtlamalarına rağmen hicri yılbaşını Harem-i İbrahim Camisi'nde düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığınca Harem-i İbrahim Camisi'ndeki programda dini etkinlikler, ilahiler ve çeşitli yarışmalar yer aldı.

AA muhabirinin aktardığına göre, camiye ulaşımı sağlayan askeri kontrol noktalarında İsrail güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri uygulandı. Filistinlilerin kimlikleri kontrol edilirken çantaları arandı, bazı kişiler ise sorguya alındı.

El Halil Eski Şehir İmar Komitesi Müdürü Mühened el-Caburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin hicri yılbaşı münasebetiyle Harem-i İbrahim Camisi'ne yeniden canlılık kazandırdığını söyledi.

Filistinlilerin camiye akın etmesinin, vatandaşların Harem-i İbrahim'e ulaşmasını kısıtlayan İsrail'e karşı bir meydan okuma ve direniş mesajı taşıdığını belirtti.

Söz konusu önlemlerin, camiye gelen ziyaretçi kafileleri karşısında etkisini yitirdiğini ifade eden Caburi, Filistinlilere Harem-i İbrahim Camisi'ni ziyaret etmeyi ve burada bulunmayı sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Filistin Sivil İşler Kurumu da yaptığı açıklamada, El Halil'deki ekiplerinin sabahın erken saatlerinden itibaren hicri yılbaşı etkinliklerini takip ettiğini bildirdi.

Açıklamada, kutlamalarda kullanılacak malzemelerin camiye ulaştırılması, kapı ve kontrol noktalarının açılması ile resmi heyetler ve davetlilerin girişlerinin kolaylaştırılması için gerekli düzenlemelerin yapıldığı kaydedildi.

El Halil'in eski şehir bölgesinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin çevresi İsrail kontrolü altında bulunuyor. Bölgede, Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 400 İsrailli yaşarken, bunların güvenliği yaklaşık 1500 İsrail askeri tarafından sağlanıyor.

İsrail, 1994 yılında bir İsraillinin gerçekleştirdiği ve 29 Filistinli Müslümanın hayatını kaybettiği katliamın ardından camiyi yüzde 63 Yahudilere, yüzde 37 Müslümanlara tahsis edecek şekilde bölmüştü.

Geçmişte ramazan ve kurban bayramları gibi belirli dini günlerde Müslümanların kullanımına tamamen açılan camide, son yıllarda bu uygulamaya yönelik kısıtlamalar arttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel El Halil'de Hicri Yılbaşı Kutlaması - Son Dakika

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