El Halil'de İsrail Ordusu Filistinlilere Ateş Açtı - Son Dakika
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El Halil'de İsrail Ordusu Filistinlilere Ateş Açtı

22.06.2026 02:11
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İsrail ordusu, El Halil'de Filistinlilere ateş açarak 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ateş açarak 2 kişiyi öldürdüğünü, bir kişiyi de yaraladığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil kenti sınırlarında yer alan "Karmei Tzur" isimli yerleşim yeri yakınlarında Filistinlilere ateş açtığı belirtildi.

Söz konusu olayda Filistinli 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, "Karmei Tzur" yerleşim yerine molotofkokteyli atıldığı için Filistinlilere ateş açıldığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili Filistin makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail Ordusu, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel El Halil'de İsrail Ordusu Filistinlilere Ateş Açtı - Son Dakika

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