El Halil'de İsrailli Saldırgan Filistinlilere Saldırdı - Son Dakika
El Halil'de İsrailli Saldırgan Filistinlilere Saldırdı

23.02.2026 18:40
Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir İsrailli, Filistinlilere saldırarak tarım arazilerine zarar verdi.

EL Filistinlilerin topraklarını gasbeden silahlı bir İsrailli, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 2 Filistinliye saldırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlileri ve mülklerini hedef alan şiddet eylemleri artarak devam ediyor.

Bölgedeki ihlalleri belgeleyen aktivist Usame Mahamra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El Halil'in Mesafir Yatta bölgesinde silahlı bir İsrailli yerleşimcinin Havara beldesindeki ekili arazilere koyunlarını kasten saldığını, buna engel olmaya çalışan Filistinlilere ise saldırdığını belirtti.

Mahamra, hayvanların tarlalarına zarar vermesini engellemek isteyen 2 Filistinlinin fiziksel saldırıya uğradığını aktardı.

Olay anına ilişkin paylaşılan görüntülerde omzunda tüfek bulunan İsraillinin koyunlarını tarlaya sürerken Filistinlileri darbettiği görülüyor.

Saldırıda yaralanma olup olmadığına dair ise henüz bilgi verilmedi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraililer, Doğu Kudüs'te bir Filistinlinin evine saldırdı

Öte yandan Kudüs Valiliği, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Mihmas kasabası yakınlarında yaşayan Filistinli Yusuf ez-Zavahra'nın evinin İsrailli bir grup tarafından hedef alındığını duyurdu.

Bölgeye baskın düzenleyen İsrailli bir grubun, Zavahra'nın evine zarar verdikten sonra evin önündeki su deposunu çaldığı ve konuta giden yolu ulaşıma kapattığı aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bölgedeki saldırılarının yalnızca fiziksel şiddetle sınırlı kalmadığına işaret edildi.

Kudüs'ün doğusundaki Anata beldesinde, Filistinlilere ait araziler üzerine kurulan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek amacıyla yeni yapılar inşa edildiği kaydedildi.

Filistin resmi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ocak ayı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 468 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıların fiziksel şiddet, ağaç sökme, tarlaların yakılması, çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi ve mülklere el konulması gibi eylemleri kapsadığı belirtildi.

Kaynak: AA

