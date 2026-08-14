El Halil'de İsrailli Saldırılar: 3 Filistinli Yaralı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenledikleri saldırıda Filistinli 3 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli silahlı kişilerin, El Halil kentine bağlı Beni Nuaym beldesine saldırdığı belirtildi.

İsrailli saldırganların belde sakinlerine ateş açtığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırıda birinin kafasından, diğerinin ise sırtından yaralandığı ifade edildi.

Bu arada AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre İsrailliler, El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Emr beldesinde Filistinli bir gence motosikletle çarptı.

İsrailli saldırganlar, motosikletli saldırı girişiminin ardından Filistinli genci ve beraberindeki ailesini darp etti.

Bölgedeki İsrail askerleri de saldırıda yaralanan Filistinli genci gözaltına aldı.

Filistinli kuruma göre 2026'nın ilk yarısında 3 bin 488 saldırı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin 6 Temmuz'da yayımladığı rapora göre, İsrailliler 2026'nın ilk yarısında Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3 bin 488 saldırı gerçekleştirdi.

İsraillilerin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da yaklaşık 12 bin 500 saldırı düzenlediği, bu saldırılarda 82 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 890 yangın çıkarıldığı ve 200 yeni yerleşim noktası kurulduğu belirtildi.

Aynı dönemde İsrail ordusu ve İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.

Batı Şeria'da yaklaşık 750 bin İsraillinin, işgal altındaki Kudüs dahil 156 yerleşim ve 360 yasa dışı yerleşim noktasında yaşadığı belirtiliyor.

Filistinliler, Batı Şeria'daki saldırıların İsrail'in bölgeyi ilhakını resmen ilan etmesinin önünü açmayı amaçladığını ve bunun Birleşmiş Milletler kararlarında öngörülen bağımsız Filistin devletinin kurulması ihtimalini ortadan kaldıracağını vurguluyor.