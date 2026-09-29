El Prat'ta 100'ü aşkın uçuş iptal edildi, Katalonya'da yağış ulaşımı felç etti - Son Dakika
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El Prat'ta 100'ü aşkın uçuş iptal edildi, Katalonya'da yağış ulaşımı felç etti

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Katalonya'da etkili olan şiddetli yağışlar ulaşımı felç etti. Barselona El Prat Havalimanı'nda gün içinde 100'den fazla uçuş iptal edildi, 270'den fazla uçuşta rötar yaşandı; acil ekipler 1500'den fazla yere müdahale etti ve Gava'da iki kişi kurtarıldı.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar demir yolu ve hava başta olmak üzere tüm ulaşımı felç etti.

Katalonya özerk yönetim hükümeti sözcüsü Silvia Paneque, basına yaptığı açıklamada, özellikle bazı noktalarda yağışların çok yoğun olduğunu, ulaşımda ciddi sorunlar yaşandığını, halkın "tedbirli ve dikkatli olmasını" istedi.

Yerel yönetim yetkilileri, Katalonya genelinde sabah saatlerinden itibaren acil yardım ekiplerinin 1500'den fazla yere müdahale ettiğini, Gava ilçesinde iki kişinin son anda araçlarından çıkartılarak kurtarıldığını, bazı yolların trafiğe kapandığını, çoğu yerde trafiğin güçlükle ilerlediğini bildirdi.

Katalonya genelinde sabah saatlerinde iptal edilen veya kısıtlamalı olarak yapılan tren seferlerinin ise aşamalı olarak normale döneceği??????? bilgisi paylaşıldı.

Barselona'daki bazı metro istasyonlarını su bastığı ve metro seferlerinde ciddi aksamalar olduğu da duyuruldu.

Yetkililer tarafından verilen bilgilerde ayrıca, şiddetli yağışlardan dolayı Barselona'daki El Prat havalimanında gün içinde 100'den fazla uçuşun iptal edildiği, 270'den fazla uçuşta ise rötar olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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