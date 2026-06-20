İzmir ile El Salvador Arasında Dostluk Köprüsü - Son Dakika
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İzmir ile El Salvador Arasında Dostluk Köprüsü

20.06.2026 09:32  Güncelleme: 10:31
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El Salvador Büyükelçisi Héctor Enrique Jaime Calderón, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek turizm iş birliği ve karşılıklı dostluk simgesi olarak park, büst veya cadde önerisinde bulundu.

(İZMİR) - El Salvador Büyükelçisi Héctor Enrique Jaime Calderón, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır'ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede Büyükelçi Calderón, İzmir ile El Salvador'da karşılıklı olarak dostluğu simgeleyecek büst, park veya cadde oluşturulmasını önerirken, turizm alanında iş birliğinin geliştirilmesi yönündeki talebini de paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, El Salvador Büyükelçisi Héctor Enrique Jaime Calderón'u ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açık çalışma ofisinde gerçekleştirilen ziyarete İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı ve El Salvador Ekonomi İşleri Müşaviri Ariel Romero eşlik etti.

Toplantıda İzmir'in turizm potansiyeli, doğal varlığı ve ticari faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, El Salvador ile spor ve turizm başta olmak üzere pek çok alanda iş birliği geliştirmek üzere çalışmaların yürütüleceğini ifade etti. El Salvador Büyükelçisi Calderón, son beş yılda El Salvador'da hayata geçirilen güvenlik politikaları sayesinde yatırım ve turizm alanlarında önemli bir ivme yakalandığını belirterek, İzmir ile daha güçlü ilişkiler kurmak istediklerini ifade etti.

TÜRKİYE PARKI ÖRNEĞİNİ VERDİ

Büyükelçi Calderón, ayrıca La Libertad ve İzmir'i özellikle sörf sporu üzerinden bir araya getirebilecek etkinliklerin düzenlenebileceğini dile getirdi.  El Salvador'un başkenti San Salvador'da yer alan ve içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün yer aldığı Türkiye Parkı ile Ankara'da El Salvadorlu diplomat Dr. Jose Gustavo Guerrero'nun büstünün yer aldığı El Salvador Parkı örneğini hatırlatan Büyükelçi Calderón, İzmir ile de karşılıklı bir park, cadde, sokak ya da büst gibi bir simge projenin hayata geçirilebileceğini ifade etti. Büyükelçinin fikrini memnuniyetle karşılayan Başkan Vekili Yıldır ise karşılıklı olarak olumlu görülen alanlarda proje için çalışılabileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir ile El Salvador Arasında Dostluk Köprüsü - Son Dakika

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