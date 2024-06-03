El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Donald Trump Jr. ile bir araya geldi - Son Dakika
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El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Donald Trump Jr. ile bir araya geldi

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Donald Trump Jr. ile bir araya geldi

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr. ile bir araya geldi. Bukele, yeni görevine başladıktan sonra Trump Jr'ı kabul etti. Görüşmeye eski ABD San Salvador Büyükelçisi Ronald Johnson da katıldı. Bukele, Trump yönetimi ile ilişkileri iyi olan bir lider olmasına rağmen, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine daha mesafeli yaklaşıyor.

03.06.2024 22:51
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Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr. ile bir araya geldi.

Başkent San Salvador'daki Ulusal Saray'da dün yapılan törende, kendisine başkanlık kuşağının takdim edilmesinin ardından yemin ederek yeni görevine başlayan Filistin asıllı Bukele, kendisini ziyaret eden Donald Trump Jr'ı kabul etti.

Bukele, Ulusal Saray'da gerçekleşen görüşmeye dair kareleri X sosyal medya platformundan takipçileriyle paylaştı.

Görüşmeye eski ABD San Salvador Büyükelçisi Ronald Johnson'un da katıldığı bildirildi.

Trump yönetimi ile ilişkileri iyi olan Bukele, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine daha mesafeli yaklaşıyor.

Kaynak: AA

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