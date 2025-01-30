El Turco: Can Yaman 21 Mart'ta Ekranda - Son Dakika
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El Turco: Can Yaman 21 Mart'ta Ekranda

Can Yaman'ın başrolünde olduğu 'El Turco', 21 Mart'ta 31 ülkede dijital platformlarda yayınlanacak.

30.01.2025 11:19
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Ay Yapım'ın yapımcılığında hayata geçen, başrolünde Can Yaman'ın yer aldığı tarihi drama dizisi "El Turco", 21 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

Dünyanın önde gelen platformlarında eş zamanlı olarak yayına girecek dizinin senaryosunu Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim kaleme aldı.

Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği dizi, 31 ülkenin dijital platformlarında gösterilecek ilk Türk dizisi olacak.

Can Yaman dizide, Osmanlı'nın 1683'te Viyana'yı fethetmek için düzenlediği sefer sırasında yaralanan ve sığındığı İtalyan Alpleri'ndeki Moena köyünde bir kahraman haline gelen Osmanlı yeniçerisi Hasan Balaban'ı canlandırıyor.

IMDb tarafından 2025'in en çok beklenen yeni dizileri arasında gösterilen yapım, İngilizce çekildi.

Dizi, 21 Mart'tan itibaren Türkiye'de Gain, Brezilya'da Globoplay, Panama'da TVN, Honduras'ta Canal 11, Rusya'da IVI, Çek Cumhuriyeti ve Romanya'da Voyo'da eş zamanlı olarak izlenebilecek, Orta Doğu'da Starzplay, İtalya'da ise Mediaset platformunda daha sonra yayınlanacak.

Yapımın oyuncu kadrosunda Greta Ferro, Will Kemp, David Nykl, Kieran O'Reilly, Veronica Ferres, Madalena Aragao ile Haluk Piyes, Hüseyin Avni Danyal ve Armağan Oğuz da yer alıyor.

Yazar Orhan Yeniaras'ın "El Turco: II. Viyana Kuşatmasının Bilinmeyen Yönleri" isimli kitabından uyarlanan dizinin çekimleri Budapeşte'de gerçekleştirildi.

Yüksek prodüksiyonu, kostüm ve mekan tasarımları, oyuncu kadrosu ve gerçek bir olaydan esinlenen hikayesiyle dikkati çeken dizi, 6 bölümden oluşuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel El Turco: Can Yaman 21 Mart'ta Ekranda - Son Dakika

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