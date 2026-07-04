Ela Kocaçöğür Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi - Son Dakika
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Ela Kocaçöğür Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

Ela Kocaçöğür Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi
04.07.2026 19:44
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Diş tedavisi sırasında hayatını kaybeden Ela Kocaçöğür, Burdur'da cenaze namazıyla defnedildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Isparta'daki özel bir hastanede diş tedavisi uygulanırken genel anestezi işlemi sırasında hayatını kaybettiği öne sürülen Ela Kocaçöğür'ün cenazesi, Burdur'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ela Kocaçöğür için asri mezarlıkta kılınan cenaze namazına Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürü Cafer Gün, Ela'nın eğitim gördüğü Mehmet Yıldızlı İlkokulu'nun müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri, Ela Kocaçöğür'ün babasının mesai arkadaşları ile aile yakınları katıldı. Ela Kocaçöğür, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Baba Ali Kocaçöğür cenaze namazı sırasında gözyaşlarını tutamadı. Ela Kocaçöğür'ün 2 ablası, anne ve babası bir süre mezar başından ayrılamadı. Baba Ali Kocaçöğür, cenazenin ardından taziyeleri kabul etti.

Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Burdur, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ela Kocaçöğür Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi - Son Dakika

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