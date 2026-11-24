Elazığ'ın Ağın ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Reşat Cengiz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sundu, emekli öğretmenlere Teşekkür Belgesi verildi, resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.