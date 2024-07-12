Elazığ Barosu, Maden İşçilerinin Grevine Destek Verdi

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Elazığ Barosu, kentteki bir maden işletmesinde çalışan işçilerin ücret artışı ve mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı iş bırakma eylemine ilişkin açıklama yaptı.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, emeklerinin karşılığını ve haklarını alabilmek için mücadele eden işçilerin anayasal haklarını kullanarak grev yapmalarının temel insan hakları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

İşverenin işçilere yönelik tutumundan üzüntü ve kaygı duyulduğu ifade edilen açıklamada, bu tür davranış ve ifadelerin iş barışını bozup toplumsal huzuru zedelediği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hukukun üstünlüğünü savunan ve adaletin tecellisi için mücadele eden hukukçular olarak, işçilerin hak mücadelesini saygı ve anlayışla karşılamakla birlikte işçilere yönelik tehdit ve hakaretler savurarak toplumun huzurunu tehdit eden, insanlık onurunu hiçe sayan demokrasi ve hukuk karşıtı anlayışın ise her zaman karşısında olduğumuzu özellikle belirtmek isteriz. Elazığ Barosu olarak, grev yapan işçilere karşı kullanılan hakaret içeren ifadeleri kınıyor ve bu tür yaklaşımların kabul edilemez olduğunu vurguluyoruz. İşçilerin, daha iyi çalışma koşulları ve adil ücret talepleri son derece meşru ve haklıdır. İşverenlerin, çalışanlarının taleplerini dinleyerek, çözüm odaklı bir yaklaşımla hareket etmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle grev yapan tüm işçi kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onların haklı mücadelelerine destek verdiğimizi belirtiriz. Hukuki süreçte haklarının korunması için gereken desteği sağlamaya hazırız."