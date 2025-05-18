Elazığ Belediyesi'nden 7/24 Asfaltlama Çalışmaları

Elazığ Belediyesinden hummalı asfalt mesaisi: 50 araç, 40 personel gece gündüz sahada

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde eş zamanlı olarak asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 40 personel ve güçlü araç filosuyla 7 gün 24 saat sahada görev yapan ekipler, yolları daha konforlu ve güvenli hale getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde eş zamanlı asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Daha önce başlatılan ve titizlikle devam eden çalışmalar kapsamında, Elazığ genelinde yolların daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmalara 50'den fazla araçlık güçlü bir filo destek verirken, 2 finişer, 1 asfalt sökme aracı, 4 adet 4x4 kepçe, 5 greyder, 15 kamyon, 4 silindir, 1 asfalt distribütörü, 1 arazöz, 3 pikap, 2 büyük yükleyici kepçe, 1 asfalt plenti ve 40 kişilik deneyimli personel kadrosu ise 7 gün 24 saat esasına göre gece gündüz demeden sahada yoğun mesai harcıyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da sahada yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Başkan Şerifoğulları, Elazığ halkına kaliteli ulaşım altyapısı sunmak için durmadan çalıştıklarını belirterek, vatandaşların gösterdiği anlayış ve destek için teşekkür etti.