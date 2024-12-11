Elazığ'da 22 Ruhsatsız Silah Şüphelisi Yakalandı

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Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 22 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Uygulamalarda, ruhsatsız silah bulunduran 22 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 17 ruhsatsız tabanca, 202 fişek, 7 ruhsatsız pompalı tüfek ve 21 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.