 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ'da 3 Milyon Yumurtadan 2 Milyon Yavru Alabalık Üretilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da 3 Milyon Yumurtadan 2 Milyon Yavru Alabalık Üretilecek

Elazığ'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinde alabalık sağımı döneminde elde edilen yaklaşık 3 milyon yumurtadan üretilmesi hedeflenen 2 milyon civarında yavru alabalık ekonomiye kazandırılacak. Yumurtalar kuluçka dolaplarında bekletilerek balık larvalarının çıkması sağlanacak ve ardından besleme havuzlarına alınarak yavru alabalık üretimi gerçekleştirilecek. Elde edilen yavrular, balıkçılar tarafından kullanılacak ve Elazığ'ın su ürünleri üretim potansiyeline önemli bir katkı sağlanacak.

Elazığ\'da 3 Milyon Yumurtadan 2 Milyon Yavru Alabalık Üretilecek
05.01.2024 - 11:54,
Abone Ol

Elazığ'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinde alabalık sağımı döneminde elde edilen yaklaşık 3 milyon yumurtadan üretilmesi hedeflenen 2 milyon civarında yavru alabalık ekonomiye kazandırılacak.

Keban Su Ürünleri Üretim Tesisinde bu yıl verimli geçen alabalık sağımı döneminde 1400 anaç alabalıktan yaklaşık 3 milyon civarında yumurta elde edildi.

Yumurtalar kuluçka dolaplarındaki tavalarda 10 santigrat derecede bekletilerek 31 günün sonunda balık larvalarının çıkması sağlanıyor.

Daha sonra besleme havuzlarına alınan larvalardan olası kayıpların ardından 2 milyon civarında yavru alabalık üretilmesi hedefleniyor.

"Elde ettiğimiz yavruları balıkçılarımızın istifadesine sunacağız"

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, AA muhabirine, Elazığ'ın başta Keban Baraj Gölü ve Hazar Gölü olmak üzere mevcut su kaynakları ile su ürünleri üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Keban'daki üretim tesislerinin yavru alabalık, pullu sazan, ot sazanı ve yayın balığı üretimiyle balıkçılık sektörüne önemli katkı sunduğunu ifade eden Kılıç, "Elazığ iç sularda alabalık üretiminde birinci sırada. Yavru balık üretiminde de öne çıkması için 2024'te su ürünleri planlamasını bu yönde gerçekleştireceğiz. Amacımız hem işletmemizin ihtiyaç duyduğu yavru bireyleri oluşturmak hem de üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu yavru balıkları buradan elde edip tedarik işlemini sağlamak." dedi.

Kılıç, burada beslenme periyoduna bağlı olarak elde edilen bireylerin hastalıklara karşı direncinin yüksek, et kalitesinin de ileri düzeyde olduğunu anlatarak, tesiste alabalığın yanı sıra ürettikleri yavru sazan ve yayın balığını da balık avcılığının sürdürülebilirliği için Elazığ'ın yanı sıra farklı bölgelerdeki baraj ve göletlere bıraktıklarını aktardı.

Geçen yıl üretilen 1 milyon civarındaki yavru alabalığın ekonomiye kazandırıldığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu yıl yüzde 100'lük artışla yıl sonu itibarıyla 2 milyon civarında yavru alabalık üretmeyi hedefliyoruz. Bu sayede ilimiz döviz girdisi bakımından da çok önemli bir kazanım elde etmiş olacak. 2022'deki 60 milyon dolarlık su ürünleri ihracatımız inşallah 2023'te daha yüksek miktarlarda gerçekleşmiş olacak. Bu dileklerle 2024'te alabalık sağımının bol ve bereketli geçmesini ümit ediyorum. Elde ettiğimiz yavruları da iç piyasada balıkçılarımızın istifadesine sunacağız." dedi.

"Balık sağımı bir mühendislik işi"

Kılıç, çok verimli bir alabalık sağımı sezonu geçirdiklerini, 1400 anaç balık sağımından 3 milyon civarında yumurta elde ettiklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı"nda üreticinin ve üretimin yanında olarak daha bol ve bereketli kazanç elde etmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Balık sağımı bir mühendislik işi." diyen Kılıç, burada önemli olanın, anaç stokunu iyi yönetmek ve bu stoku iyi bir şekilde beslemek ve gelecek bireylerin bu damızlık stoktaki mevcut balıklar üzerinden alınacağını bilmek olduğunu aktardı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Elazığ, Balıkçılık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 3 Milyon Yumurtadan 2 Milyon Yavru Alabalık Üretilecek - Son Dakika


12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın

Son Dakika
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 29,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 12:59:09. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da 3 Milyon Yumurtadan 2 Milyon Yavru Alabalık Üretilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement