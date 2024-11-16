Elazığ'da 5. Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Elazığ'da 5. Kitap Fuarı Açıldı

Elazığ\'da 5. Kitap Fuarı Açıldı

Elazığ Belediyesi'nin düzenlediği 5. Kitap Fuarı, 70'in üzerinde yayınevinin katılımıyla açıldı.

16.11.2024 18:16
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Elazığ Belediyesince düzenlenen "5. Kitap Fuarı" törenle açıldı.

Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışı nedeniyle tören yapıldı.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, törende yaptığı konuşmada, açılışını coşkuyla gerçekleştirdikleri fuara 70'in üzerinde yayınevinin katıldığını söyledi.

Fuarla adeta bayram havasının yaşandığını ifade eden Şerifoğulları, şunları kaydetti:

"Genciyle yaşlısıyla 7'den 70'e tüm kesimlerin bir arada buluştuğu bir şölen havası var. Elazığ'a en çok yakışan organizasyonlardan biri olan kitap fuarımızda hemşehrilerimizle bir aradayız. Yüzlerce yazarımız burada kitapseverlerle buluşacak. Fuarımızın Elazığ'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görev yaptığımız sürece kültürel ve sosyal çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Fuarın kentin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağlayacağını belirten Şerifoğulları, gençleri ve çocukları kitapla buluşturdukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Açılışa, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fuar, 24 Kasım'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da 5. Kitap Fuarı Açıldı - Son Dakika

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