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Elazığ'da 5 yaşındaki çocuk, İsrail malı olduğunu öğrendiği yiyecekleri iade etti

ELAZIĞ - Elazığ'da 5 yaşındaki bir çocuk, marketten aldığı yiyeceklerin İsrail malı olduğunu öğrenince, ürünleri iade edip satıcıya tepki gösterdi.

Olay Arıcak ilçesinde yaşandı. 5 yaşındaki Mahir Aydemir isimli çocuk, markete gelerek yiyecek aldı. Aldığı yiyecekleri eve götüren Aydemir, annesinin bunların İsrail malı olduğunu söylemesi üzerine, Mahir Aydemir aldığı yiyecekleri dükkana geri getirdi. Bunun üzerine market sahibine tepki gösteren Aydemir, "İsrail malını satıyorsun bana. İsrail malı niye satıyorsun söyle bana? Bak burada Türkiye yazıyor. Sen İsrail misin, o zaman niye satıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Market sahibi o anları cep telefonu ile kaydetti.