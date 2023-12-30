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Elazığ'da 600 bin nüfuslu kent sis denizinde kayboldu - Son Dakika
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Elazığ'da 600 bin nüfuslu kent sis denizinde kayboldu

Elazığ'da son günlerde etkili olan yoğun sis, kentin üzerini tamamıyla kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar, nadir rastlanılan bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti.

Elazığ\'da 600 bin nüfuslu kent sis denizinde kayboldu
30.12.2023 - 23:44,
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600 bin nüfuslu kent sis denizinde kayboldu

ELAZIĞ - Elazığ'da, son günlerde etkili olan yoğun sis, kentin üzerini tamamıyla kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Elazığ'da etkisini gösteren sisli hava, kent merkezine güneş ışınlarının ulaşmasını engellerken, yüksek noktalarına çıkıldığında ise bambaşka bir güzelliğe büründü. 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi'nden şehri kuşbakışı izleyen doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar, nadir rastlanılan bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti. Fotoğraf makinası ve cep telefonlarıyla bu sis denizini görüntüleyen vatandaşlar, manzaranın tadını çıkardı.

"Elazığ adeta bir sis bulutunun altında kalmış"

Oluşan manzarayı fotoğraflayan astrofotoğraf ve doğa fotoğrafçılığı yapan Mücahit Çelik, "Bugün Elazığ'da ciddi bir sis hakimdi. Bu durumda Harput'ta havanın güzel olacağını tahmin etmiştim. Tarihi Harput Mahallesi'ne geldiğimize çok güzel bir manzara ile karşılaştık. Hava ve manzara gayet güzel. Elazığ adeta bir sis bulutunun altında kalmış. Bunu, manzara ve fotoğraf sever olarak değerlendirmek isteyip buraya geldik" dedi.

Kaynak: İHA
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