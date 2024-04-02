Elazığ\'da 9 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da site yöneticiliği anlaşmazlığından çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Büyükyoncalı Mahallesi'nde bulunan Metropol Konutları'nda, site yöneticiliği devretme konusunda çıkan anlaşmazlık sebebiyle iki grup arasında çıkan kavgada 11 kişi taş ve sopa ile yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken, jandarma ekipleri olayın büyümemesi için güvenlik önlemleri aldı.