Elazığ\'da Aç Kurt Yerleşim Alanına İndi

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Elazığ'da aç kalan kurt yerleşim alanına indi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde aç kalan kurt, yerleşim alanına indi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan kurt yerleşim alanı Organize Sanayi Bölgesinde görüldü. Yiyecek ararken gezen aç kurdu gören bir vatandaş o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Bir süre yemek arayan kurt daha sonra gözden kayboldu.