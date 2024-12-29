Elazığ'da Ağaçlar Kar Yüzünden Devrildi

Elazığ'da yoğun kar yağışından dolayı ağaçlar devrildi
ELAZIĞ - Elazığ'da yoğun yağış nedeniyle biriken kara dayanamayan bazı ağaçlar devrildi.
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde yoğun yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrasında bazı ağaçlar biriken kara dayanamayarak devrildi. Öte yandan kapalı olan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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