Elazığ\'da Ahıska Türkleri şehitler için mevlit okuttu ve helva dağıttı

Elazığ'da misafir edilen Ahıska Türkleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için mevlit okuttu, helva dağıttı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bölgeden tahliye edilerek Dışişleri Bakanlığı organizasyonu ve Valilik koordinesinde Elazığ'a getirilen Ahıska Türkleri, misafir edildikleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde, şehit askerler için mevlit okutmak, helva dağıtmak istedi.

Ahıska Türklerinin bu talepleri Valilik izni, İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesiyle gerçekleştirildi.

Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde düzenlenen programda, şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu, kavrulan helva dağıtıldı.

"Şehitlerimiz için dua ettik"

Dünya Ahıska Türkleri Ukrayna Temsilcisi Murat Resuloğlu, AA muhabirine, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Tüm şehitleri minnetle andıklarını ifade eden Resuloğlu, "Şehitlerimiz için mevlit okutup, onların hayrı için helva yapıp, dağıtmak istedik. Bunu halkımıza duyurduk. Allah razı olsun herkes bu konuda destek oldu. Sağ olsun merkezdeki hocamız mevlit ve Kur'an-ı Kerim okudu. Hep beraber şehitlerimiz için dua ettik. Ahıska Türkleri olarak hayırseverlerin desteğiyle aramızda topladığımız yaklaşık 25 bin lirayı kentteki bir şehit ailesine ya da gazi derneğine bağışlayacağız." diye konuştu.

İl Göç İdaresi Müdür Vekili Semih Eroğlu ise konaklama merkezinde yaklaşık 2 bin 400 Ahıska Türkü'nü misafir ettiklerini belirtti.

Merkezde kalan Ahıska Türklerinin talepleri doğrultusunda şehitler için mevlit programı tertip ettiklerini anlatan Eroğlu, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde, Ahıska Türkü soydaşlarımız da bizimle birlikte şehitlerimizi anmak istedi. Burada şehitlerimiz için mevlit okutup, helva dağıtmak istediler. Bu kapsamda Valiliğimizin izni, bizim de organizasyonumuzla mevlit programı düzenledik. Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okuduk, dualar ettik. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevlit programına, Elazığ Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar da katıldı.