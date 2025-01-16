Elazığ'da Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı

Elazığ'da teknoloji bağımlılığını önlemek için akıl ve zeka oyunları sınıfı hayata geçirildi.

16.01.2025 22:15
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Elazığ'da teknoloji bağımlılığına karşı 'akıl ve zeka oyunları sınıfı' açıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da İsmet Paşa İlkokulunda çocukları teknoloji bağımlılığından korumak için 'akıl ve zeka oyunları sınıfı' kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 vizyonu doğrultusunda öğrencilerin oyun oynayarak karar verme, problem çözme, dikkat, hafıza, konsantrasyon, akıl ve mantık yürütme, görsel algı, soyut düşünme gibi yeteneklerini geliştirmesi amacını taşıyan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi Projesi hayata geçirilmişti. Bu çerçevede Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Okul Tabanlı İzleme Sistemi Projesi dahilinde İsmet Paşa İlkokulunda hayırsever bir ailenin destekleriyle akıl ve zeka oyunları sınıfı kuruldu. Çeşitli oyunlar ve aktiviteler kullanılarak çocukların zihinsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla okula kazandırılan sınıfın açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit'in katılımıyla törenle açıldı. Kurdele kesilmesinin ardından öğrenciler öğretmenleri gözetiminde, akıl ve zeka oyunları sınıfında keyifli vakitler geçirdi.

Açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit sınıfın oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "İsmet Paşa İlkokulumuzda Okul Tabanlı İzleme Sistemi kapsamında okulları geliştirme sürecinde yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Her okulumuz hem bizim desteğimizle hem de bulmuş oldukları hayırsever destekleriyle okuldaki eğitim öğretim ortamlarını iyileştirmek ve çocuklara daha dokunur hale getirmek adına bir çalışma yürütüyorlar. Bu çerçevede de sağ olsunlar Ankara'da kıymetli hayırsever Göksel bey, burada güzel bir akıl ve zeka oyunları sınıfı oluşturdu. Bugün de bunun açılışını yaptık. İnşallah, çocuklarımızın eğitimine güzel bir katkı sağlar" dedi.

Program İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve İsmet Paşa İlkokulu Müdürü Mehmet Yıldız'ın, hayırsever aileye plaket takdimi ile son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı - Son Dakika

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