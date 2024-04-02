Elazığ\'da Amerikan tuz çalısı ile mera ıslah çalışması yapıldı

Elazığ'da tarımsal ekosistemin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir hayvancılığın devamı için "Amerikan tuz çalısı" bitkisi ile mera ıslah çalışması yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Aydıncık köyünde başlatılan mera ıslah projesi kapsamında, 600 dekar alana Amerikan tuz çalısı ekimine başlandı.
Pilot bölge seçilen Elazığ, Malatya ve Kahramanmaraş'ta uygulanan projenin başarılı olması halinde bu bitkinin ülke genelinde bitki örtüsü zayıf meralarda da uygulanmasının hedeflendiği belirtildi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, yaptığı açıklamada, kentte 193 bin 500 hektarlık mera alanının 101 bin hektarlık kısmının tahsis işlemini gerçekleştirdiklerini, yıl sonuna kadar bunu daha da artıracaklarını söyledi.
Elazığ'da ilk kez uygulanan proje ile kentin yüzde 70 zayıf olan mera kısımlarından daha fazla istifade edilmesini sağlayacaklarını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:
"İlimizdeki meralardan daha fazla istifade edilmesi, çoraklaşmasının önlenmesi, mera hayvancılığının geliştirilmesi ve meralarda otlatma ile kaba yem ihtiyacının karşılanarak hayvancılığımızın sürdürülebilir kılınması amacıyla ilk kez Elazığ, Malatya ve Kahramanmaraş'ta ıslah çalışması uyguluyoruz. Amerikan tuz çalısı bitkisiyle 600 dekarlık bir mera alanında ıslah çalışması gerçekleştireceğiz. Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğündeki fidanlık tarafından üretilen tuz çalılarının 19 binini Elazığ'a getirmiş bulunuyoruz. Bunların ilk etapta 170 dekarlık bir alanda ekimini gerçekleştireceğiz. Kuraklığa dayanıklı bu bitki gelişimini tamamladıktan sonra hayvancılık için önemli olacak."
Bitkinin ekildiği mera alanlarının 3 yıl sonra kullanıma açılabileceğini dile getiren Kılıç, bu bitkinin yoncaya eş değer bir besin kalitesinin olduğunu aktardı.
Kılıç, bitkinin hayvanların beslenmesine ciddi katkı sağlayacağını belirterek "Elazığ bulunduğu bölge itibarıyla meralarını çok iyi geliştirebilecek ve iyileştirebilecek bir potansiyele sahip. İl Müdürlüğü olarak geçen 5 yıl içerisinde ilimizdeki meralara yaklaşık 29 sıvat koyarak ilimizdeki meralardan faydalanma süresini uzattık. 2023 yılında da 2 bin 600 hektarlık bir alanda mera ıslah çalışması gerçekleştirmiştik. Temel amacımız hayvancılığın sürdürülebilir bir şekilde devamının sağlanması." ifadelerini kullandı.
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