Elazığ'da anız yangını trafik ekiplerinin desteğiyle söndürüldü

Elazığ'da yol kenarında çıkan anız yangını, polis trafik ekiplerinin de desteğiyle itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Elazığ- Bingöl kara yolunun 27. kilometresinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale ettiği belirtildi.

Gerekli işlemleri tamamlayan ekiplerin, dönüş sırasında Mollakendi beldesi mevkisinde yol kenarında anız yangını çıktığını fark ettiği ifade edilen açıklamada, ekiplerin rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevreye ve trafik güvenliğine tehdit oluşturabileceği değerlendirildiği yangına müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangının büyümesini ve yayılmasını önlemek amacıyla olay yerinden geçmekte olan bir beton mikseri durdurularak ilk müdahale gerçekleştirilmiş, akabinde itfaiye ekiplerine bilgi verilmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, ekiplerimizce alınan trafik ve güvenlik tedbirleri sayesinde yangının kara yoluna ve trafik akışına olumsuz etkisi önlenmiştir.

Olay, herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmeden kontrol altına alınmıştır. Elazığ Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 7/24 görevimizin başındayız."