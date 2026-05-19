Elazığ'da Anneler Bağımlılıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Anneler Bağımlılıkla Mücadele Ediyor

Elazığ\'da Anneler Bağımlılıkla Mücadele Ediyor
19.05.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay ekipleri, Elazığ'da anneleri bağımlılık konusunda bilinçlendiriyor ve aileleri destekliyor.

Elazığ'da Yeşilay ekipleri anneleri bağımlılık konusunda bilinçlendiriyor.

Yeşilay Elazığ Şubesi uzmanları ve gönüllü ekipleri, "Bağımsızlık Seferberliği" mottosuyla bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla mahalle ve kurumları dolaşarak annelerle bir araya geliyor.

Sahada aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, annelere, çocuklarını sigara, uyuşturucu, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığından korumanın yollarını anlatıyor.

Ailelerin çocuklarını olumsuz etkilerden uzak tutmasına destek olmaya çalışan ekipler, ziyaretlerini sürdürerek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Her hafta farklı bir mahalle veya kuruma giden ekiplerin bir durağı da halk eğitim merkezindeki kadınlar oldu.

"Ailelere ulaşmanın en kısa yolu annelerden geçiyor"

Yeşilay Elazığ Kadın Komisyonu Başkanı Kevser Tuncer, AA muhabirine, ev ve kurumları gezerek anneleri bilinçlendirdiklerini söyledi.

Hedeflerinin annelere ulaşmak olduğunu belirten Tuncer, annelerin ailenin derleyicisi, toparlayıcısı ve koruyucusu konumunda olduğunu ifade etti.

Bağımlılıkla mücadelede annelerle birlikte hareket etmek istediklerini anlatan Tuncer, "Annelerimize bağımlılıktan korunma ve bağımlılık tedavisi konusunda bilgi veriyoruz. Bu kapsamda YEDAM'a başvurabileceklerini, bağımlı bireylere yardımcı olmak için danışmanlık hizmeti alabileceklerini anlatıyoruz." dedi.

Yeşilay ve YEDAM'ın yürüttüğü faaliyetler hakkında da bilgi verdiklerini aktaran Tuncer, bağımlılıkla mücadelede en güçlü desteğin annelerden geldiğine inandıklarını dile getirdi.

Annelerin çocuklarını ve eşlerini bağımlılıktan korumak adına yapabilecekleri sosyal aktiviteleri anlattıklarını belirten Tuncer, şunları kaydetti:

"Sosyal etkinliklerle çocukların korunabileceğini, eşlerin stres yönetimine katkı sağlanabileceğini aktarıyoruz. Tüm ailelere ulaşmayı hedefliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalar yürütüyor. Bağımlılıkla mücadelede ailelere ulaşmanın en kısa yolu annelerden geçiyor. Anneye ulaşmak aileye ulaşmak demektir. Her annenin çevresindeki birkaç kişiyi daha bilinçlendirdiğini düşündüğümüzde ulaştığımız kişi sayısı katlanarak artıyor. Bağımsızlık Yılı kapsamında gençlere, çocuklara ve annelere ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

"Eğitimcilerimizle birlikte çalışmalara destek veriyoruz"

Fırat Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan Yeşilay gönüllüsü Tuğçe Büşra Özen de vatandaşlara Yeşilay ve bağımlılık konusunda bilgi verdiklerini söyledi.

Özen, "Telefon, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı konusunda vatandaşları bilgilendiriyoruz. İnsanların gerekli destek mekanizmalarına nasıl ulaşabileceklerini anlatıyoruz. Derslerimizin ardından sahaya inerek broşür dağıtıyoruz. Eğitimcilerimizle birlikte çalışmalara destek veriyoruz." diye konuştu.

Yeşilay gönüllüsü Edanur Acer ise çevresinde sigara ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele eden arkadaşlarını gördükten sonra gönüllü çalışmalara katılmaya karar verdiğini dile getirdi.

Acer, "Hem kendimi geliştirmek hem de çevremdeki insanlara yardımcı olmak için bu çalışmalara katıldım. Gönüllülük esasıyla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Anneler Bağımlılıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:43:27. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Anneler Bağımlılıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.