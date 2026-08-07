Elazığ'da Asayiş Olayları Raporu

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-31 Temmuz'da kentte meydana gelen 1179 asayiş olayında yakalanan 1032 şüpheliden 207'si tutuklandı, 74 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Uygulamalarda, 217 bin 62 kişi ve 262 bin 207 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 17 bin 125'ine cezai işlem uygulanırken, 1025 araç trafikten menedildi.

Yürütülen çalışmalarda, 18 tabanca, 11 tüfek, 201 fişek/kartuş, 21 kesici alet, 631,85 gram esrar, 530 gram kubar esrar, 44,83 gram metamfetamin, 1458 gram bonzai, 235 gram bonzai ham maddesi, 5 bin 316 sentetik ecza ve uyarıcı hap, 91 gram kannabionid katkılı tütün, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 15 kök kenevir, 30 adet altın, bir miktar para ile çalıntı 5 motosiklet ele geçirildi.

Ayrıca 184 bin 987 dal gümrük kaçağı makaron, 106 kilogram tütün, 1919 paket sigara, 125 elektronik sigara, 44 puro, 13 muhtelif kazı malzemesi, dedektör, 287 emtia ve 43 bin 765 sigara malzemesine el konuldu.

Kentte meydana gelen 206 trafik kazasında ise 345 kişi yaralandı, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kayıp olarak aranan 42 kişi bulundu, haklarında arama kaydı bulunan 966 kişi de yakalandı.