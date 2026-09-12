Elazığ'da ASM kiralarına yüzde 350'ye varan artış iddiası hukuk komisyonunda - Son Dakika
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Elazığ'da ASM kiralarına yüzde 350'ye varan artış iddiası hukuk komisyonunda

Elazığ\'da ASM kiralarına yüzde 350\'ye varan artış iddiası hukuk komisyonunda
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Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, Elazığ'da bazı Aile Sağlığı Merkezlerinin kira bedellerinin yüzde 350'ye varan oranlarda artırıldığını ifade etti. Mehlepçi, artışların hukuk komisyonu ve avukatlar aracılığıyla incelendiğini, gerekirse idari ve hukuki girişim başlatılacağını söyledi.

(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, Elazığ'da bazı Aile Sağlığı Merkezlerinin kira bedellerinde yüzde 350'ye varan artışlar yapıldığını ifade etti. Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) ticarethane değil, kamu hizmeti sunan sağlık kurumları olduğunu vurgulayan Mehlepçi, "Kamu hizmetinin sürdürülebilirliği fahiş kira artışlarına terk edilemez" dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bazı ASM'lerin kira bedellerinin yüzde 350'ye varan oranlarda artırıldığını kaydetti.

Söz konusu artışların hukuki açıdan incelenmeye başlandığını belirten Mehlepçi, ASM'lerin giderlerini sürdürülemez hale getirecek uygulamaların yalnızca aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarını değil, vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini de doğrudan etkileyebileceğine dikkati çekti.

"TEK TARAFLI VE FAHİŞ ARTIŞ KABUL EDİLEMEZ"

Aile hekimlerinin kamu hizmeti sunduğu merkezlerde kira bedelleri belirlenirken hukukun, ilgili mevzuatın ve tarafların haklarının gözetilmesi gerektiğini belirten Mehlepçi, "Tek taraflı biçimde dayatılan ve fahiş nitelik taşıyan kira artışlarının kabul edilmesi mümkün değildir. Aile Sağlığı Merkezleri birer ticarethane değildir. ASM'ler vatandaşlarımızın koruyucu sağlık hizmetlerine, muayene, takip, aşılama ve diğer birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini sağlayan, kamu sağlık sisteminin temel yapı taşlarından biridir" değerlendirmesinde bulundu.

"AİLE HEKİMİNİ TİCARİ KİRACI GİBİ GÖREMEZSİNİZ"

ASM'lerin yalnızca kiralanmış birer taşınmaz, aile hekimlerinin de ticari faaliyette bulunan kiracılar gibi değerlendirilmesinin yanlış olduğuna işaret eden Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mehlepçi, bu yaklaşımın verilen sağlık hizmetinin kamusal niteliğini göz ardı ettiğini söyledi.

Mehlepçi, "Aile hekimlerinin görevi kira artışlarının altında ezilmek değil, vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmaktır. ASM'lerin giderlerini sürdürülemez hale getirecek her uygulama yalnızca aile hekimlerini ve aile sağlığı çalışanlarını değil, doğrudan doğruya birinci basamak sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini etkiler" diye konuştu.

KAMU HİZMETİNİN MALİYETİ HEKİMİN ÜZERİNE BIRAKILAMAZ

Kamu idaresinin aile hekimlerinin çalışma koşullarını daha da ağırlaştıran uygulamalar yerine sağlık hizmetinin kesintisiz yürütülmesini sağlayacak bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini kaydeden Mehlepçi, kira bedellerinde hukuka uygunluk, öngörülebilirlik, şeffaflık ve hakkaniyet ilkelerinin esas alınması gerektiğini ifade etti.

Birinci basamak sağlık hizmetinin sürekliliğinin korunması gerektiğini vurgulayan Mehlepçi, "Aile Sağlığı Merkezleri ticarethane değildir, aile hekimliği kamu hizmetidir. Kamu hizmetinin sürdürülebilirliği fahiş kira artışlarına terk edilemez" ifadesini kullandı.

HUKUK KOMİSYONU İNCELEME BAŞLATTI

Birlik ve Dayanışma Sendikası Elazığ'daki ASM kira artışlarına ilişkin iddiaları hukuk komisyonu ve avukatları aracılığıyla incelemeye aldı. Mevzuata, sözleşmelere ve hukukun temel ilkelerine aykırılık tespit edilmesi durumunda gerekli idari ve hukuki girişimlerin başlatılacağını açıklayan Mehlepçi, "Üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli idari ve hukuki girişimlerde bulunacak, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Elazığ, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da ASM kiralarına yüzde 350'ye varan artış iddiası hukuk komisyonunda - Son Dakika

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