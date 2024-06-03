Elazığ\'da Belediye Otobüsünde Yolcular Arasında Kavga Çıktı

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"Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var"

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

ELAZIĞ'da belediye otobüsünde aralarında kadınlarından da olduğu yolcular arasında kavga çıktı. Diğer yolcuların araya girerek sonlandırdığı kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Harput Mahallesi'nden şehir merkezine dönen belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüs durduğu sırada iddiaya göre yer verme nedeniyle aralarında kadınların da olduğu bazı yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruklarla saldıran yolcular, diğer yolcuların araya girmesiyle kavgayı sonlandırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.