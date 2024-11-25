Elazığ\'da Beyaz Ev Aile Merkezi Açıldı

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Elazığ'da aile içi şiddetle mücadele kapsamında yapımı tamamlanan "Beyaz Ev Aile Merkezi" törenle hizmete açıldı.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde Vali Numan Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu'nun girişimleri, İl Özel İdaresi ve Elazığ Belediyesinin destekleriyle "Aileye Umut Topluma Hayat" sloganıyla kurulan merkezin açılışı dolayısıyla tören yapıldı.

Törende konuşan Vali Hatipoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bu merkezin hizmete açılmasının önemine işaret etti.

Hatipoğlu, 2019 yılında gerçekleşen kadına yönelik şiddet olayından sonra eşiyle böyle bir projeyi hayat geçirmeye karar verdiklerini ifade ederek, " Kırıkkale'de bir vaka vardı. O vakadan sonra Gaziosmanpaşa'da görev yaptığımız sırada faillere dönük bir çalışma yapılmadıkça bu işin tam olarak çözülemeyeceği düşüncesinden hareketle çalışma başlattık. Önce 'Yeniden Aile Olalım' ismiyle başladı, sonra ismi değişerek 'Beyaz Ev' oldu, kurumsallaştı." dedi.

O süreçte projelerinin önemli destekler aldığını dile getiren Hatipoğlu, aile içi şiddet konusunun kangrene dönüşmüş bir sorun olduğunu vurguladı.

Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Faillere yaklaşımın önemli bir unsur olacağını değerlendirerek bir çalışma başlatmıştık. İstanbul'daki süreç içerisinde salgın başladı ve herkes evine kapandı. Tokat'ta da 6 Şubat 2023'teki depremi yaşadık maalesef ama Elazığ'a gelince biraz daha hızlı davranmak istedik. Burayı, İl Özel İdaremiz ve belediyemizin katkılarıyla şu anda hizmete hazır hale getirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Vali Hatipoğlu'nun eşi Ayfer Hatipoğlu da şiddetin tüm dünyada hızla arttığını belirtti.

Şiddetin birçok çeşidi olduğuna dikkati çeken Hatipoğlu, "Maddi, ekonomi, fiziksel, siber şiddet gibi birçok şiddet türünü görüyoruz. İstanbul'da 7 kişinin katli ile sonuçlanan bir şiddet duygusuna maalesef tanıklık ettik." diye konuştu.

Kente böyle bir merkez kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getiren Hatipoğlu, merkezin kurulmasına destek veren herkese teşekkür etti.

Hatipoğlu, merkez hakkında şu bilgileri verdi:

"'Beyaz Ev Projesi' yaklaşık 5 yıl önce hayata geçti. 4 odamız var. Turuncu, sarı, mavi ve yeşil oda. Mavi oda kamuoyu farkındalık çalışmalarının yapıldığı oda. Sarı odada hem faillerimize hem mağdurlarımıza dönük psikososyal müdahale çalışmaları yapıyoruz. Yeşil odada hukuki bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Turuncu odada da hem faillerimizin hem de mağdurlarımızın çocuklarına dönük yine psikososyal süreci tamamlayacağız. Beyaz evin diğer projelerden farkı faillere dönük bu tarz uzun vadeli psikososyal destek süreci yapılmamıştı. Bir model proje."

Konuşmaların ardından Vali Hatipoğlu ve katılımcılar merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Fırat Üniversitesi, Elazığ Belediyesi, Elazığ Barosu ve Yeşilay ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Açılışa, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdür Vekili Seydi Ertekin, Elazığ Barosu Başkanı Melih Efe, siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.