Elazığ'da, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü töreni

ELAZIĞ'da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende, çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından yapılan duanın ardından saygı atışı gerçekleştirildi. Törenin ardından Garnizon, 15 Temmuz ve İcadiye şehitlikleri ziyaret edilerek, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Törene Vali Numan Hatipoğlu, 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, kamu kurum temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

KARAKOÇAN'DA TÖREN

Karakoçan ilçesinde de Karakoçan Ortaokulu Konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Karakoçan Müftülüğü İmam Hatiplerinden Hafız Muhammet Gökalp tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Çanakkale belgeselinin izlendiği programda öğrencilerin hazırladığı şiirler okundu, 'Bir hilal uğruna' adlı tiyatro oyunu sergilendi. Program, konuşmalar ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA-Nursel ŞENGEZER/ELAZIĞ,