Elazığ'da Deprem Raporu - Son Dakika
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Elazığ'da Deprem Raporu

Elazığ\'da Deprem Raporu

Elazığ Valisi deprem sonrası olumsuzluk olmadığını açıkladı, incemeler devam ediyor.

08.11.2024 18:09
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'ARAŞTIRMALARIMIZ SÜRÜYOR'

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi. Vali Hatipoğlu, "Elazığ merkezimizde hissedilen deprem ile ilgili alanda araştırmalarımız sürmektedir. Henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.

Bu arada deprem anı, Elazığ'da güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, çevre iller Batman, Tunceli, Bingöl ve Şırnak'tan da hissedildi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığını ifade ederek, "Depremi ilimizde de hissettik. Şu anda 112 Acil Çağrı Merkezimize depremler ile ilgili düşen olumsuz bir ihbar yok. Talimatlarım doğrultusunda ekipler, kolluk kuvvetlerimizin de desteğiyle de ilçelerde vs. kırsalda incelemelerini sürdürüyor. Deprem ilimizin vazgeçilmez bir gerçeği, biz Tuncelimizi depreme dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

BATMAN VALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Elazığ'da meydana gelen ve Batman'da da hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeni ile ilimizde AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımıza herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiş olup, sahada tarama çalışmaları devem etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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