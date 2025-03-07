Elazığ'da Dilencinin Saatlik Kazancı 750 TL - Son Dakika
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Elazığ'da Dilencinin Saatlik Kazancı 750 TL

Elazığ'da yasa dışı dilencilik yapan bir kişi, sadece bir saatte 750 lira toplayarak dikkat çekti. Zabıta ekipleri, Ramazan ayında dilencilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

07.03.2025 15:44
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Elazığ'da bir dilencinin saatlik kazancı dudak uçuklattı: 750 TL

ELAZIĞ - Elazığ'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir dilencinin bir saatte 750 lira toplaması, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının ilk cuma namazında dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı.

Ekipler tarafından toplanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü'ne getirilerek arama yapıldı. Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinde bir saatte topladığı 750 lira çıktı. Ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saydıktan sonra işlem yaparak el koydu. Dilencilere ise kabahatler kanunundan işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Dilencinin Saatlik Kazancı 750 TL - Son Dakika

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