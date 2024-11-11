Elazığ'da Doktor Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Elazığ'da Doktor Evinde Ölü Bulundu

Anestezi doktoru Sinan Bulut, evinde boş anestezi ilacıyla ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

11.11.2024 16:53
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2) ELAZIĞ'DA DOKTOR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

ELAZIĞ'da anestezi doktoru Sinan Bulut (36) yanında boş anestezi ilacıyla evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Üniversite Mahallesi Kenar Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmeyen anestezi doktoru Sinan Bulut'un mesai arkadaşları kendisine ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Bulut'u hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sinan Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede Bulut'un yanında bulunan anestezi ilacının boş olduğu görüldü. Sinan Bulut'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

2 YIL ÖNCE KIZ ARKADAŞINI BIÇAKLAMIŞTI

2 yıl önce kız arkadaşı Dilan T.'yi darbedip 5 yerinden bıçakladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Sinan Bulut'un, kadının şikayetini geri çekmesi üzerine tahliye edildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sinan Bulut, Güvenlik, Anestezi, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Elazığ, Hukuk, Suç, Son Dakika

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