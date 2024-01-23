Elazığ\'da düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik 19-21 Ocak'ta takibe alınan 5 şüphelinin aracını durdurdu.

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 4 fişek, bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi, şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kent merkezindeki bir evden ve otodan hırsızlık yapan şüpheli de yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.