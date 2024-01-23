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Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin aracını durdurarak yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, fişek, esrar ve metamfetamin ele geçirdi. Ayrıca hırsızlık olaylarına karışan bir şüpheli de teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı ve tutuklandı.

Elazığ\'da düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheliden 1\'i tutuklandı
23.01.2024 - 09:37,
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Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik 19-21 Ocak'ta takibe alınan 5 şüphelinin aracını durdurdu.

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 4 fişek, bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi, şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kent merkezindeki bir evden ve otodan hırsızlık yapan şüpheli de yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 6 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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