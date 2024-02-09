Elazığ'da Fizyoterapi Teknikerini Öldüren Uzman Çavuş Tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da Fizyoterapi Teknikerini Öldüren Uzman Çavuş Tutuklandı

Elazığ'da 1 ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri Burcu Coşkun'u (32) çalıştığı hastanenin önünde tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş M.C., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

09.02.2024 18:51
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TUTUKLANDI

Elazığ'da 1 ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri Burcu Coşkun'u (32) çalıştığı hastanenin önünde tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş M.C., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tamer ÖREN- Nursel ŞENGEZER/ ELAZIĞ,

Elazığ\'da Fizyoterapi Teknikerini Öldüren Uzman Çavuş Tutuklandı
Kaynak: DHA

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    Yorumlar (1)

  • Omer Akin: Nasıl habercilik bu.neden öldürtmüş sebebi ne 1 0 Yanıtla

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