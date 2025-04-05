Elazığ'da 'Gazze İçin El Ele' Kampanyasında 20 Milyon Lira Bağış Toplandı - Son Dakika
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Elazığ'da 'Gazze İçin El Ele' Kampanyasında 20 Milyon Lira Bağış Toplandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın liderliğinde düzenlenen yardım kampanyasında, SMS hariç yaklaşık 20 milyon lira bağış toplandı. Elazığ'da büyük bir dayanışma örneği sergilendi.

05.04.2025 21:55
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Elazığ'da "Gazze İçin El Ele" kampanyasında, SMS hariç yaklaşık 20 milyon lira bağış toplandı

ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın öncülüğünde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyası kapsamında Elazığ'da anlamlı bir bağış etkinliği düzenlendi. Kentte yayın yapan iki yerel televizyon kanalının ortak canlı yayınıyla gerçekleştirilen kampanya sonucunda, SMS hariç yaklaşık 20 milyon lira bağış toplandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın öncülüğünde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyası kapsamında Elazığ'da gerçekleştirilen bağış etkinliğinde büyük bir dayanışma örneği sergilendi. Kentteki iki yerel televizyon kanalının ortak canlı yayını ve SMS yoluyla düzenlenen kampanyada, SMS hariç yaklaşık 20 milyon liralık bağış toplandı. Kampanyaya Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ile birlikte çok sayıda kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş destek verdi. Canlı yayın sırasında Vali Hatipoğlu, Milletvekili Açıkkapı ve Belediye Başkanı Şerifoğulları da telefon başına geçerek bağış çağrılarına yanıt verdi. Yoğun katılımın olduğu kampanyada, Elazığlı hayırseverler Gazze halkına destek için adeta seferber oldu.

Kampanyada toplanan bağışların AFAD koordinasyonunda en kısa sürede Gazze'ye ulaştırılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da 'Gazze İçin El Ele' Kampanyasında 20 Milyon Lira Bağış Toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 'Gazze İçin El Ele' Kampanyasında 20 Milyon Lira Bağış Toplandı - Son Dakika
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