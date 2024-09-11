Elazığ'da İlköğretim Haftası renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da İlköğretim Haftası renkli görüntüler oluşturdu

Geniş Video İzle

Elazığ'da gerçekleştirilen İlköğretim Haftası kutlama etkinlikleri renkli görüntüler oluşturdu. Programda öğrencilerin halk oyunları ve müzik performansı büyük ilgi gördü.

11.09.2024 12:43  Güncelleme: 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da İlköğretim Haftası renkli görüntüler oluşturdu

ELAZIĞ - 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Elazığ'da gerçekleştirilen İlköğretim Haftası kutlama etkinlikleri, renkli görüntüler oluşturdu.

2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Koç İlkokulunda 'İlköğretim Haftası' programı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ile başlayan program, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit'in konuşması, öğrenciler tarafından halk oyunları, şiirler ve müzik programıyla devam etti. Öğrenciler gerçekleştirdiği halk oyunları ve müzik performansı ise renkli görüntüler oluşturdu. Programa, Elazığ Vali Yardımcıları Armağan Yazıcı ve Oltan Bayraktar, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, okul müdür ve yardımcıları, öğretmenler ve veliler katıldı.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının hayırlar getirmesini temenni eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, "2024-2025 eğitim ve öğretim yılına Türk eğitim tarihinde bir dönüm noktası oluşturacağına inandığımız Türkiye Yüzyılı modeliyle birlikte başlıyoruz. Okul öncesi eğitimden 9'uncu sınıflara kadar eğitimine başlamış olduğumuz erdem, değer ve eylem çerçevesinde insan olma bilincini oluşturarak ve oturtarak bir model tasarlandı. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren bu sistemi ve modeli hayata geçirerek memleketimizin geleceğine şekil verecek öğrencilerimizi insani donanımlarla hizmet etmesine katkı sağlayacağız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ilim ve teknoloji rehberliğinde yüreği insan sevgisiyle dolu aziz milletimizin birliği, ahlaki, milli ve manevi değerleri benimseyen ve koruyan ailesini, milletini, vatanını ve bayrağını seven ve bunları davranış haline getiren başarılı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan Türkiye Yüzyılı maarif modelin de insan ve insanı değerler olacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Eğitim, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da İlköğretim Haftası renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
12:09 İzmir felaketi yaşıyor Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
20:01 Burger King’in Türkiye’deki yeni adı ’’Börgır’’ oldu Burger King'in Türkiye'deki yeni adı ''Börgır'' oldu
19:33 Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
19:17 Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi İşte bonservis bedeli ve maaşı Galatasaray, Nicola Zalewski transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli ve maaşı
18:59 Binali Yıldırım Kartal’da anjiyo operasyonu geçirdi Binali Yıldırım Kartal'da anjiyo operasyonu geçirdi
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:24 4 takım birden istiyordu Kieran Trippier’in Türkiye’ye transferi iptal oldu 4 takım birden istiyordu! Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 13:39:24. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da İlköğretim Haftası renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement