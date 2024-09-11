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Elazığ'da İlköğretim Haftası renkli görüntüler oluşturdu

ELAZIĞ - 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Elazığ'da gerçekleştirilen İlköğretim Haftası kutlama etkinlikleri, renkli görüntüler oluşturdu.

2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Koç İlkokulunda 'İlköğretim Haftası' programı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ile başlayan program, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit'in konuşması, öğrenciler tarafından halk oyunları, şiirler ve müzik programıyla devam etti. Öğrenciler gerçekleştirdiği halk oyunları ve müzik performansı ise renkli görüntüler oluşturdu. Programa, Elazığ Vali Yardımcıları Armağan Yazıcı ve Oltan Bayraktar, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, okul müdür ve yardımcıları, öğretmenler ve veliler katıldı.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının hayırlar getirmesini temenni eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, "2024-2025 eğitim ve öğretim yılına Türk eğitim tarihinde bir dönüm noktası oluşturacağına inandığımız Türkiye Yüzyılı modeliyle birlikte başlıyoruz. Okul öncesi eğitimden 9'uncu sınıflara kadar eğitimine başlamış olduğumuz erdem, değer ve eylem çerçevesinde insan olma bilincini oluşturarak ve oturtarak bir model tasarlandı. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren bu sistemi ve modeli hayata geçirerek memleketimizin geleceğine şekil verecek öğrencilerimizi insani donanımlarla hizmet etmesine katkı sağlayacağız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ilim ve teknoloji rehberliğinde yüreği insan sevgisiyle dolu aziz milletimizin birliği, ahlaki, milli ve manevi değerleri benimseyen ve koruyan ailesini, milletini, vatanını ve bayrağını seven ve bunları davranış haline getiren başarılı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan Türkiye Yüzyılı maarif modelin de insan ve insanı değerler olacaktır" dedi.