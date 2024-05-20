Elazığ'da İlkokul Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Elazığ'da İlkokul Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi

Elazığ\'da İlkokul Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi

Elazığ'ın Keban ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Baraj İlkokulu'nda düzenlenen programda ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitimde, seyyar trafik parkuru kuruldu ve öğrencilere temel trafik kuralları hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Programa, Keban Kaymakamı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü, Müftü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

20.05.2024 12:57
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Elazığ'ın Keban ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Baraj İlkokulu'nda düzenlenen, ilçedeki okullarda öğrenim gören ilkokul öğrencilerinin katıldığı programda seyyar trafik parkuru kuruldu, stantlarda bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri öğrencilere temel trafik kurallarına ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

Programa, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Müftüsü Murtaza Merşe, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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