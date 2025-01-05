Elazığ\'da İnşaatta İşçi Hayatını Kaybetti

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Elazığ'da bir inşaatın 4. katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Güneykent Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatın 4. katında çalışan L.M, henüz bilinmeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

L.M'nin cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.