Elazığ\'da İran uyruklu şüpheli midesinde ve bağırsağında uyuşturucuyla yakalandı

Elazığ'da midesi ve bağırsağında uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ- Diyarbakır kara yolu uygulama noktasında durdurulan otobüsteki İran uyruklu şüphelinin üst aramasında 21 parça halinde 168 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Sınır illerinden ülkeye giriş yaptığı ve otobüsle İstanbul'a gitmeye çalıştığı öğrenilen şüphelinin Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan muayenesi sonucunda midesi ve bağırsağında 97 kapsülde 742 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Siyasetin yoğun gündemi içerisinde, Barış Akademisyenlerini unuttuk. Yargıya çağrı yapıyorum: Barış Akademisyenleri’nin sorunlarını giderecek, hukuksuzluğu ortadan kaldıracak; adalettir, yargı mekanizmasıdır. Ama yargı, ne AYM kararını dinledi ne de bu konuda verilen Danıştay kararını dinledi. Şimdi, Ankara 13. İstinaf Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi tek tük verilen bu kararı kaldırıyor ve Barış Akademisyenleri’ni yeniden medeni ölüme ve belirsizliğe mahkum ediyor” dedi.
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