Elazığ'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Elazığ'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

İcadiye Mahallesi Tekel Sokak'taki iş yerinde bulunan E.D, henüz bilinmeyen nedenle bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.D, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.