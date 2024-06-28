Elazığ'da iş yerlerinde fiyat denetimi yapıldı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde iş yerlerinde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, ilçede bulunan marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Ekipler, hizmet veren işletmelerin tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne koyulduğuna dair denetim gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı düzenlemeye uymayan işletmelere uyarı ve para cezası uygulandı.