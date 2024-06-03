Elazığ'da Kadın Doktor Hasta Yakını Tarafından Darbedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Kadın Doktor Hasta Yakını Tarafından Darbedildi

Elazığ\'da Kadın Doktor Hasta Yakını Tarafından Darbedildi

Elazığ Merkez Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli kadın doktor, bir hasta yakını tarafından darbedildi. Doktorun odasında yaşanan darp anı güvenlik kameralarına yansıdı. Elazığ Aile Hekimleri Derneği Başkanı Murat Gönül, saldırıyı kınayarak adli sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

03.06.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktor, hasta yakını tarafından darbedildi.

Alınan bilgiye göre, bir yakınına ilaç yazdırmak için Elazığ Merkez Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen ismi henüz öğrenilemeyen kişi, doktor G.K. ile tartıştı.

Kadın doktoru darbeden kişi koridordaki hemşire ve diğer hasta yakınları tarafından odadan uzaklaştırıldı.

Doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunmasıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, hasta yakını olan kadını gözaltına aldı.

Doktorun odasında yaşanan darp sırasında koridorda sesleri duyan hasta ve yakınlarının hareketliliği ile polisin aile sağlığı merkezine gelmesi merkezin güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ Aile Hekimleri Derneği Başkanı Murat Gönül, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Doğukent Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan G.K'nin evdeki hastasına ilaç yazdırmak isteyen bir kadın hasta yakınınca darbedildiğini belirtti.

Saldırganı ve saldırıyı kınadıklarını ifade eden Gönül, sürecin adli boyutunun da takipçisi olacakları kaydetti.

Kaynak: AA

Elazığ Merkez, Murat Gönül, Elazığ, Güvenlik, Şiddet, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Kadın Doktor Hasta Yakını Tarafından Darbedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:18 “Çöp ev“ davasında karar çıktı Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis "Çöp ev" davasında karar çıktı! Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu Alkollü sürücü hakkında yeni karar Kaldırımdaki gençleri öldürüp tahliye olmuştu! Alkollü sürücü hakkında yeni karar
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 17:50:44. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Kadın Doktor Hasta Yakını Tarafından Darbedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement